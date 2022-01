Numériser l'industrie minière de l'Afrique

Une meilleure utilisation des données et de l’analytique peut également contribuer à l’amélioration des performances minières. Bien que les sociétés minières génèrent d’immenses quantités de données dans le cadre de leurs opérations, rares sont celles qui les utilisent de manière à réellement produire de la valeur. Il y a là une formidable opportunité manquée, dans la mesure où l’analytique avancée peut permettre d’optimiser la planification minière, d’accroître les rendements, et de réduire les temps d’arrêt des équipements. En Afrique du Sud, une mine construite il y a 30 ans est parvenue à



La mine de Syama, au Mali, constitue un autre exemple de site qui bénéficie de la numérisation. En 2015,



Les technologies de la 4RI détermineront l’avenir du secteur minier. Mais si elles représentent de formidables opportunités d’accroissement de la productivité, d’amélioration de la sécurité, et de réduction de l’impact environnemental du secteur, elles soulèvent également certaines inquiétudes légitimes. Nombre des emplois créés par ces nouvelles technologies nécessitent des employés qualifiés, que le marché du travail n’est pas en mesure de fournir, ce qui signifie des opportunités d’emploi réduites, en l’absence de programmes d’enseignement et de formation susceptibles de reconvertir les travailleurs.



L’une des solutions pourrait consister pour les sociétés minières à tirer parti des bénéfices issus des



Une autre possibilité pourrait consister pour les entreprises du secteur minier à encourager le développement d’autres industries locales, afin de réduire la

Les leaders du secteur et les dirigeants politiques doivent travailler ensemble afin de capitaliser sur les opportunités qu’offre la numérisation. De nombreuses sociétés minières sont réticentes à investir dans de nouvelles opérations nécessitant un cadre réglementaire stable, car elles n’ont pas confiance en la capacité des gouvernements africains à faire respecter la conformité. La première étape doit par conséquent consister pour les gouvernements à faire évoluer cette conception. Les bienfaits économiques de la numérisation ont en effet vocation à s’étendre aux communautés locales comme aux États. À mesure que les mines gagneront en productivité – et en rentabilité – les gouvernements nationaux généreront davantage de recettes à



Les sociétés minières qui adopteront la transformation numérique amélioreront leur production, et opéreront de manière plus efficiente, plus efficace, et plus durable sur le plan environnemental. Elles établiront de nouveaux standards pour la santé et la sécurité des travailleurs, et pourront contribuer à la reconversion via les programmes d’enseignement et de formation. En somme, elles créeront une rupture dans le secteur minier africain. Pour autant, à condition d’être exploitée correctement, la numérisation produira des avantages bien supérieurs aux risques.

Landry Signé, professeur et directeur général au sein de la Thunderbird School of Global Management de l’Arizona State University de Washington DC, est membre principal de la Brookings Institution, lauréat Young Global Leader du Forum économique mondial, et auteur d’un récent ouvrage intitulé Unlocking Africa’s Business Potential.

