O'CON au Sénégal - El Hadji Diouf invite la jeunesse africaine à croire en QNET... Rédigé par leral.net le Samedi 7 Décembre 2019 à 13:13 | | 0 commentaire(s)| Du 6 au 8 décembre 2019, le stadium Marius Ndiaye abrite la « O'CON », un évènement qui réunit les représentants indépendants de QNET dans divers pays d'Afrique. Et en marge de la cérémonie d'ouverture ce vendredi après-midi, nous avons pu nous entretenir avec son ambassadeur, El Hadji Diouf.

Qu’est-ce qui motive votre présence à la cérémonie d’ouverture de la Convention des Oscars O’Con 2019 de QNET ?



Tout d’abord, vous savez que je suis un ambassadeur de Qnet, j’ai fait pas mal de pays pour assister à leurs réunions et événements. C’est une fierté pour moi qu’elle m’ait appelé pour assister à son événement annuel.



D’autant plus que cette année (2019), c’est au Sénégal, dans mon pays, que la rencontre se tient. J’ai même annulé un voyage pour marquer ma présence. En plus, QNET est non seulement une entreprise de marketing digital qui aide la jeunesse africaine, mais aussi elle contribue énormément dans ma fondation. Elle m’a permis également d’élargir mon réseau partout dans le monde, notamment en Indonésie, Malaisie… Ce, grâce à de très bons collaborateurs que j’ai la chance d’avoir dans cette structure.



Pourquoi le choix du Sénégal cette année?



D’abord au niveau des performances, si on fait le constat au début, il n’y avait pas cet engouement de la part des Sénégalais pour QNET. Aujourd’hui, vous avez fait la remarque sur l’assistance incroyable dans le Stadium Marius Ndiaye. C’est vrai qu’il y a plusieurs nationalités, mais où que je passe dans ce pays, on m’interpelle sur QNET. Ce qui veut dire que la demande a fortement connu une évolution. C’était notre souhait. Par ailleurs, la nation organisatrice se choisit à tour de rôle, c’est comme la Coupe d’Afrique des Nations. C’est pourquoi cette année (2019), le choix est porté sur le Sénégal. L’année dernière, l’événement s’est tenu en Côte d’Ivoire.



Et pourquoi Stadium Marius Ndiaye au détriment de Dakar Arena ? Est-ce par crainte de ne pas pouvoir remplir cet édifice ?



Non pas du tout ! Cela ne constitue pas un problème pour QNET. Elle peut remplir sans problème Dakar Arena. D’ailleurs, vous avez vu le nombre de personnes dans le stade, sans compter celles qui sont restées à l’extérieur. De plus, la plus grande rencontre de QNET se tient en Asie. Je suis un témoin des faits. Je suis même en phase avec le choix porté sur Marius Ndiaye (Stade). Vu le trajet lointain qu’il faut faire pour rallier Dakar Arena, avec les problèmes logistiques, j’ai trouvé mieux que ce rendez-vous se déroule dans ce stade mythique de Marius Ndiaye.



En tant qu'Ambassadeur de QNET, quel est le message que vous adressez aux membres de QNET durant ces trois jours de rencontre?



Mon message, je vais l’adresser à ceux qui sont à la tête de QNET. Je leur demande d’apporter davantage leur soutien à la jeunesse africaine. Ce que les jeunes de ce continent (Afrique) consentent dans l’effort pour l’avancée de QNET, je pense qu’aucun autre continent ne l’a fait. Donc, les Africains croient en QNET, mais s’il y’a des détracteurs qui disent du n’importe quoi sur cette entreprise. Je comprends cette situation à laquelle je suis moi-même exposé. J’entends très souvent dans la presse des choses dites à mon encontre. Mais cela ne m’empêche pas d’avancer. Je leur conseille de faire abstraction de tout ça et se focaliser sur leur objectif. J’invite juste la jeunesse africaine à croire en QNET. S’il plait à Dieu, elle y trouvera tôt ou tard son compte.



Que pensez-vous des arnaques souvent soupçonnés avec QNET?



Vous savez une entreprise, c’est comme une équipe de football. On définit ensemble une tactique que nous allons imposer à notre adversaire. Une fois sur le terrain, cette tactique peut ne pas marcher. Dans n’importe quel groupe, il y existe forcement des imposteurs qui contrecarrent souvent les plans. Nous ne devons pas leur donner autant d’importance. Ce qui importe, ce sont bien les agents de QNET qui n’œuvrent que pour la réduction du chômage des jeunes africains.





A propos de QNET



QNET est l’une des sociétés leaders de la vente directe sur le marché mondial, qui offre des produits pertinents sur une variété de marchés. L’objectif est de permettre à des personnes de progresser par le biais de solutions qui favorisent l’entrepreneuriat, et d’améliorer les styles de vie.

Le modèle commercial local de QNET permet à des personnes ordinaires et de tous horizons de démarrer leur propre entreprise, avec des frais généraux minimes. Grâce à leur travail acharné et leur dévouement, les distributeurs de QNET, connus sous le nom de Représentants indépendants (IR), ont la chance de devenir financièrement autonomes, en améliorant le niveau de vie de leur famille et de leur communauté, et en aidant les autres à réaliser leurs rêves.



Qu’est-ce que la « O’CON » ?



Ce sont les représentants indépendants de QNET, qui ont bâti leurs équipes à travers l’Afrique, et qui ont décidé de faire une convention appelée « O » pour désigner « Oscars » qui est le nom de l’équipe des représentants indépendants et « CON » pour convention. Et donc, ceux-ci invitent l’entreprise QNET afin de partager leur expérience et de récompenser ses représentants indépendants ayant atteint un certain niveau dans l’activité.







