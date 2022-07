ODD et Accès universel à l’électricité : la Côte d’Ivoire tient le bon filon Lancé en 2014 alors que le pays se remettait tranquillement d’une crise politique et sécuritaire, le Programme Electricité pour Tous (PEPT) de la Côte d’Ivoire étonne de par ses rapides succès qui sont en train de mener ce pays vers l’atteinte des Objectifs du développements durables.

Lors d’une présentation faite au cours d’un séminaire thématique, Koffi Léandre N'Dri, directeur central de la Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE) a donné les clés du succès du PEPT qui reposent sur trois axes stratégiques.



« Il s’agit de la facilitation du cadre réglementaire qui entoure les demandes de raccordements des ménages, de la baisse des prix avec un raccordement ramené à 1000 FCFA et un mécanisme de financement durable », souligne-t-il.



Un des avantages du PEPT réside dans le soutien fort des bailleurs de fonds en dépit de leur réticence de départ, a expliqué M. N’dri.



Tous les facteurs de succès étant vite réunis, les résultats sont vite tombés puisque le programme a permis de raccorder 1,4 millions de ménages en 2020 soit plus que l’objectif initialement fixé. Pour le directeur central de la CIE, la Côte d’Ivoire va surement atteindre les Objectifs du Développement Durable des Nations-Unies (ODD), soulignant au passage que la demande des ménages est de plus en plus forte.



« Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable », tel est l’objectif N* 7 des ODD fixé en 2030.



