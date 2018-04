OM prend une option, Arsenal cale devant l’Atlético

Dominateur en première mi-temps, puis en souffrance en seconde période, l'OM s'est ouvert les portes de la finale en s'imposant jeudi soir face au Red Bull Salzbourg (2-0) en demi-finale aller de la Ligue Europa. Un résultat à confirmer dans une semaine en Autriche.



Marseille prend une option sérieuse. Mais rien n’est encore fait. En souffrance dans tous les secteurs du jeu, l'OM n'a plus vu le ballon durant le dernier quart d'heure. Et s'ils ont un pas en finale et l'excuse d'avoir disputé jeudi soir leur 56e match de la saison toutes compétitions confondues, les Marseillais devront afficher en Autriche un tout autre visage que lors de ces dernières minutes pour valider leur billet pour la finale. Il leur faudra aussi se méfier jusqu'au bout d'une équipe parvenue au tour précédent, à renverser la Lazio Rome après s'être pourtant lourdement inclinée à l'aller (2-4, puis 4-1 au retour). Les Marseillais sont prévenus.



Dans l’autre rencontre des demi-finales, Arsenal n’a pas réussi à gagner l’Atlético Madrid. Malgré la domination des hommes d’Arséne Wenger, les deux équipes font match nul un but partout.













