Obsèques d'ATT: Aïssata Tall Sall rappelle ce qui liait le Président Macky Sall au défunt Le Mali a rendu un dernier hommage à son ex-président, Amadou Toumani Touré dit ATT, de 2002 à 2012, décédé la semaine dernière, à l’âge de 72 ans, en Turquie. Le Colonel Bah Ndaw, président de la Transition et chef de l’État du Mali, a présidé la cérémonie. Un cérémonial militaire dans une ambiance solennelle, en présence de plusieurs délégations, dont celle du Sénégal conduite par Aïssata Tall Sall, récemment nommée ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.

Lobo Coulibaly, la fille adoptive du défunt, a tenu à remercier le chef de l’État, Macky Sall. "Une mention particulière doit être faite au président de la République du Sénégal, Macky Sall, et à l’ensemble du peuple sénégalais, pour la généreuse hospitalité accordée au président ATT et à sa famille. Plus de six ans environ, le Sénégal était devenu une partie de lui-même", a-t-elle déclaré.





D’ailleurs, Aïssata Tall Sall a rappelé que lorsqu’il a quitté le pouvoir, en 2012, l’ex-président s’était exilé à Dakar, relevant la relation qui liait les deux hommes, ATT et Macky Sall.



Partie représenter le chef de l’État, la cheffe de la diplomatie sénégalaise s’est ainsi exprimée au micro de la Rts : "Cela pour deux raisons : D’abord, le président Macky Sall le rappelait il y a quelques jours, à Dakar, à l’occasion de la visite du président de la Transition, le Colonel Bah Ndaw, et relative aux liens historiques qui lient les peuples malien et sénégalais. Ensuite, la seconde, plus fondamentalement qui est une relation fraternelle, amicale, qui a lié feu le président ATT au président Macky Sall.



Tout le monde se souvient que c’est le président Macky Sall, lui-même, qui lui a envoyé son avion avec tout le nécessaire, pour qu’il vienne à Dakar, et l’y a hébergé pendant six ans. La famille de feu (ATT) dans l’expression de son témoignage n’a pas oublié cela, ce geste de générosité du président Macky Sall, ce geste d’hospitalité dans la pure tradition de notre téranga légendaire."

