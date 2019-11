Obsèques de Colette Hubert Senghor : Abdou Diouf sera à Dakar

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2019 à 20:27 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien président Abdou Diouf va prendre une part importante aux obsèques de Mme Colette Hubert Senghor qui auront lieu, selon la famille Senghor à Dakar, jeudi 28 novembre prochain au cimetière de Bel-Air.



D’après Mme Boissy Anne-Marie Senghor, l’ancien Premier ministre du Président Léopold Sédar Senghor durant dix ans se rend ce vendredi 22 novembre à Verson pour assister à la messe donnée pour le repos de l’âme de la défunte par sa famille française.



Le Président Abdou Diouf arrivera au Sénégal mercredi 27 novembre pour rendre un dernier hommage à l’épouse de son mentor aux côtés de l’ensemble de la famille Senghor et des proches.



« Bien des liens existent entre Senghor et Diouf, en dehors de la politique, des affaires de l’Etat et de la République. En effet, le petit-fils de Diouf porte le nom de Léopold Sédar Senghor Diouf et sa fille aînée Fabienne a été mariée à Joseph Romé Senghor, frère d’Anne-Marie Senghor Boissy, tous les deux neveux du Président-poète. Natasha et Elisabeth Senghor sont les deux filles, issues de ce mariage et les petites-filles d’Abdou et Elisabeth Diouf », informe-t-on.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos