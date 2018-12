Obsèques de Sidy Lamine: L’absence du Président Macky Sall intrigue les Sénégalais Le défunt Président Directeur Général du groupe Wal fadjri est inhumé, ce vendredi, vers les coups de 16h 30 mn à Léona Niassène. Mais, tout cela s’est déroulé sans la présence du Président de la République ou de membres du gouvernement.



Au delà du Chef de l’Etat qui jusque là a réagi à travers un message pour « rendre hommage » et présenter ses condoléances à Sidy Lamine Niasse quelques heures après l’annonce de son décès mardi dernier. Les ministres et autres responsables politiques de la majorité ont brillé par leur absence à la levée du corps.



Sauf le ministre conseiller Youssou Ndour, Moustapha Niasse, dont on dit qu’il est un parent du défunt et le ministre Mbaye Ndiaye qui s’est déplacé dans les locaux de Walf pour faire un joli témoignage sur le disparu (la présence du Premier Ministre a été signalée, dit-on). Le gouverneur de Kaolack, Al Hassan Sall, a également signalé sa présence aux obsèques de Sidy Lamine Niass.



Un scénario qui a même poussé beaucoup de Sénégalais à s’interroger sur cette absence des autorités étatiques à cet événement malheureux qui depuis trois jours attriste le Sénégal.



A moins que le tir ne soit rectifié lors de la présentation des condoléances à la famille religieuse de Léona Niassène.





