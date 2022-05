Observatoire postal : L’ARTP décline pourtant des données consolidées de l’exercice 2021, qui reflète un dynamisme de La Poste Conformément aux textes en vigueur, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) publie périodiquement les résultats du marché postal. Dans ce communiqué que Leral partage, l’ARTP décline pourtant des données consolidées de l’exercice 2021, qui reflète les chiffres reluisants d’un dynamisme du groupe « La Poste » que de nombreux Sénégalais voient au bord du gouffre. Communiqué.



Rédigé par leral.net le Samedi 7 Mai 2022 à 19:39 | | 0 commentaire(s)|

L’Observatoire des Postes est un outil régulatoire qui présente plusieurs intérêts, dont le suivi régulier du secteur postal au bénéfice de toutes les parties prenantes, notamment les autorités étatiques, les investisseurs, les

opérateurs, les consommateurs, etc. Il permet ainsi de dresser, à tout moment, un état des lieux du secteur postal.



A ce titre, en 2021, le marché postal se présente ainsi qu’il suit :



- Nombre d’opérateurs ; 17 dont l’opérateur en charge du service universel,

à savoir la Société nationale « La Poste » ;



- Chiffre d’affaires global du secteur : 13 305 346 947 FCfa ;



- Investissement global du secteur : 2 570 484 734 FCfa ;



- Nombre de points de contact pour l’opérateur en charge du service universel (Sn « La Poste ») : 273 pour la Sn la poste et 333 points de contacts pour le groupe La Poste ;



- Nombre de points d’accès pour les opérateurs privés titulaires de licence : 235 points dont 27 points dans les villes autres que Dakar ;



- Chiffre d’affaires réalisé les envois de courriers nationaux jusqu'à 500 grammes : 170 914 350 FCfa ;



- Chiffre d’affaires réalisé dans les envois de courriers internationaux jusqu'à 500 grammes : 1 162 278 127 FCfa ;



- Chiffre d’affaires global réalisé pour l'activité envoi de courriers nationaux de 500g à 2 kg : 276 675 077 FCfa ;



- Chiffre d’affaires global réalisé pour l'activité envoi de courriers internationaux de 500g à 2 kg : 528 856 197 FCfa ;



- Chiffre d’affaires global réalisé dans les envois de colis nationaux de 2 à 20 kg : 93 626 512 FCfa ;



- Chiffre d’affaires réalisé dans les envois de colis internationaux de 2 à 20 kg : 1 553 846 525 FCfa ;



- Nombre total d’emplois permanents du secteur : 3 647 contrats à durée indéterminée (CDI), dont l’essentiel revient au groupe « La Poste » ;



- Le nombre total d’emplois dans le secteur est d’environ 7 100 agents.



Au-delà de cette situation synoptique du marché postal, l’ARTP a le plaisir de porter à la connaissance des parties prenantes, que les détails des chiffres ainsi que les analyses économiques faites à l’aune des éléments susmentionnés, sont consignés dans des documents consultables sur son site web : www.artp.sn.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook