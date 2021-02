Occupation anarchique au Marché Castors - Le maire annonce des mesures restrictives La journée du samedi a été très chaude, au marché Castors (Dakar). Pour cause, une bataille rangée a éclatée entre des riverains et des commerçants qui, délaissant les limites du marché, ont obstrué les ruelles du quartier avec les tables érigées un peu partout.

Informé de cette rixe, le maire de Dieuppeul, Cheikh Gueye s’est rendu sur les lieux. Il a déploré la situation délétère qui prévaut aux alentours du marché Castors.



Ainsi, il a annoncé de nouvelles mesures pour mettre fin à l’occupation anarchique. Il dit avoir saisi le Gouverneur de Dakar, le préfet ainsi que le commissaire de Dieuppeul.



Ce, afin qu’un dispositif soit pris pour freiner cette évolution des commerçants d’autant que ce n’est pas la première fois qu’il existe de tels affrontements entre les riverains et les commerçants.

