Occupation illégale-Ancienne piste et le pôle urbain de Diamniadio un délai allant jusqu’au 15 juillet accordé par la DSCOS aux propriétaires de Panneaux En vue d’une opération de désencombrement des sites de l’Ancienne piste et du pôle urbain de Diamniadio, la Direction et surveillance et du contrôle de l’occupation des sols, (DSCOS) accordé un délai allant jusqu’au 15 juillet 2022 à 00 heures aux propriétaires de Panneaux publicitaire pour récupérer leurs biens.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Juillet 2022 à 15:33 | | 0 commentaire(s)|

Passé ce délai, ces panneaux et supports publicitaires pourraient être remis à la fourrière de leur commune.



