Octroi de licences de pêche à des bateaux étrangers : L’ancien ministre Alioune Ndoye « s’en blanchit » totalement Accusé d’avoir octroyé des licences de pêches à des navires étrangers, l'ancien ministre de la pêche et de l’Économie maritime, par ailleurs, maire de Dakar Plateau, a tout nié en bloc. Alioune Ndoye rappelle avoir dit qu’il n’avait donné aucune licence nouvelle. Celui qui a été l’invité ce dimanche 23 juin, à l’émission "Point de Vue" sur la Rts1, a affirmé que ces processus avaient d’ailleurs été bouclés avant même son prédécesseur.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juin 2024

L’ancien ministre de la Pêche, a apporté des précisions sur l’affaire des licences de pêche, accusé qu'il est de les avoir octroyées à des navires étrangers. Sur les ondes de la Radio télévision sénégalaise (RTS1), le maire de Dakar Plateau de rappeler que « quand les gens le disaient, je disais Alioune Ndoye n’a pas donné de licence nouvelle. Parce que c’est un cheminement, les licences. Il y a la demande, il y a commission consultative jusqu’à la décision du ministre ».



Cependant, Alioune Ndoye dit avoir vu « des gens qui ont eu leurs processus finalisés et ils sont deux, à savoir : les établissements Baye Niasse, je crois qu’ils sont à deux navires, chez les établissements FT2, Fatou Thiam. On dit que c’est des prête-noms, allez au port voir les installations de ceux-là. Est-ce que ceux qui le disent, ont les mêmes installations ? Je ne crois pas ».



A cet égard, précise l’ancien ministre de la pêche, « quand je prends ces deux-là, je ne dis même pas mon prédécesseur. C’est avant mon prédécesseur qu’ils avaient bouclé tous ces cheminements-là, à savoir la commission et tout, jusqu’à la lettre d’approbation du ministre qui était là ».



Le responsable socialiste et non moins membre du bureau politique du (PS), a dans le même sillage, balayé avec force, l’information selon laquelle, sur 109 bateaux il n’y a que 49 qui ne disposent pas de licences. « C’est archi-faux. Parce que ces gens qui le disent, ils sont associés à des Européens. Ils ne sont pas propriétaires à 100%. Les gens à qui ils revendent, nous savons à qui ils sont », réfute l’invité de l’émission "Point de vue" sur la Rts1.



Toujours dans sa tentative de laver son honneur, Alioune Ndoye se dit désolé d’avoir eu à entendre un regret du GAIPES, qui, selon lui, disait que le ministre aurait dû attendre la réponse de l’Ofnac. Sur ce point précis précise-t-il, « d’abord, je ne savais pas qu’ils ont fait une accusation à l’Ofnac. Ensuite, cela ne me lie pas. Ils ont fait des accusations de concussion, etc. ».



« L’Ofnac dans son rapport, qu’est-ce qu’il a dit par rapport à ça ? Ils ont dit qu’aucun des éléments ne permettaient de dire… et cette période ne s’adressait pas à moi. C’était une période qui va couvrir de 2014 à 2019, j’ai été ministre le 14 novembre 2019 », a argué l’ancien ministre.









Sudquotidien.sn

