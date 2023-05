Odyssée d’architecture : Le collectif de cases à impluvium du Sénégal, un des derniers de ces habitats en Afrique Qui sommes-nous ?

Nous sommes tous deux architectes et sans grande surprise, passionnés d’architecture. Mais ce n’est pas l’unique passion qui nous lie, car depuis notre rencontre, nous profitons de chaque opportunité pour découvrir de nouvelles contrées. Pour nous, l’architecture et le voyage sont avant tout, des émotions. Ce sont ces émotions que nous mettons au centre de nos récits et de nos créations.



Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2023 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|

L’état de ces maisons est très précaire. Malgré que plusieurs familles y vivent, elles ont beaucoup de mal à entretenir correctement la construction, car elle est très grande et complexe.



Mais le principal problème de conservation des cases à impluvium, est l’exode des jeunes vers les villes Nous avons voulu en savoir plus et avons été par une famille Joola vivant encore dans ces derniers habitats collectifs.



En plus, nous avons participé à la fête aux canards de Enampore, où nous avons vu une course de pirogue, de la lutte et des danses traditionnelles. Ensuite nous avons été dans les mangroves à la recherche des crocodiles et puis à Ziguinchor, nous avons visité l’Alliance française.



Quel programme ! On t’emmène avec nous en Casamance ?



