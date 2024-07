Offense au président de la République : Ameth Suzanne Camara maintient ses accusations devant les enquêteurs

Placé en garde-à-vue à la Sûreté urbaine pour offense au chef de l’Etat, Amath Suzanne Camara assume l’ensemble de ses propos devant les enquêteurs.



Le membre du Réseau des enseignants de l’Alliance pour la République (Apr), Ameth Suzanne Camara, est, depuis hier mercredi, retenu dans les liens de la détention à la Sûreté Urbaine de Dakar (Su), où il est placé en garde-à-vue pour offense au chef de l’État.



Il lui est reproché d’avoir tenu des propos jugés «outrageants» avant-hier mardi, sur le plateau d’une émission diffusée sur le site d’information «Seneweb Tv».



Au cours de cette émission qui passait en revue l’actualité politique, Ameth S. Camara a tiré à vue sur le tandem Bassirou D. Faye – Ousmane Sonko. En réponse à une question de l’animatrice de l’émission, Ameth Suzanne Camara s’est lâché : « Ousmane Sonko ne dit pas la vérité, Bassirou Diomaye Faye ne dit pas non plus la vérité. Ils ont passé le clair de leur temps à mentir et à manipuler jusqu’à accéder au pouvoir et c’est sur cette lancée qu’ils vont continuer pour conserver le pouvoir ».



Comme preuve à ces allégations, Ameth Suzanne rappelle ceci : « N’est-ce pas Diomaye Faye qui a dit que les caisses de l’État sont vides ! Il ment, ce n’est pas vrai ».



Entendu aux environs de 19h au 2e étage du Commissariat central, Suzanne Camara n’a pas varié d’un iota sur ses propos contre Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Sur un ton toujours vindicatif, ce membre de l’ancien régime a confirmé avoir effectivement tenu l’ensemble des propos relevés au cours de cette émission, rapportent "L’Observateur" et "Libération", repris par "Senenews".



Au terme de son audition qui a pris fin aux environs de 22h 30mn, Ameth Suzanne Camara s’est vu notifier la mesure de garde-à-vue prise contre lui, pour offense au chef de l’Etat.