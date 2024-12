Office Choice : Une entreprise sénégalaise d'excellence au service du développement économique et social Office Choice s'est imposée comme une référence incontournable dans le secteur des fournitures de bureau, de l’électronique et de l’équipement au Sénégal. Grâce à une vision claire, une rigueur exemplaire et un leadership incarné par son PDG, Abass Sall, cette entreprise contribue activement à l'emploi des jeunes et au rayonnement économique du pays.



Une crédibilité bâtie sur l’excellence et la rigueur



La crédibilité d'Office Choice repose sur des années d’expertise et de sérieux. En tant qu'entreprise très respectée au Sénégal, elle choisit méticuleusement les marques qu'elle représente. Son exigence de qualité fait qu'elle ne sélectionne que des partenaires dont l’image et les produits répondent à ses valeurs et aux besoins des consommateurs sénégalais.



Les domaines d'activité couverts par Office Choice sont diversifiés et stratégiques :



Mobilier de bureau

Fournitures de bureau

Informatique

Électroménager

Téléphone et électronique

Grâce à cette large gamme de produits, Office Choice équipe les entreprises, les administrations et les particuliers avec des solutions fiables et innovantes, tout en offrant des prix compétitifs et un service irréprochable.



Un moteur d’emploi et d’impact social



Sous la direction d'Abass Sall, un philanthrope reconnu, Office Choice joue un rôle majeur dans l'emploi des jeunes au Sénégal. En employant des milliers de jeunes, l'entreprise participe activement à la lutte contre le chômage, un défi central pour l'économie sénégalaise.



Mais l’impact d’Office Choice va bien au-delà des chiffres : l’entreprise incarne un modèle de réussite basé sur des valeurs de responsabilité, d’intégrité et de contribution sociale.



Un acteur stratégique dans le secteur privé sénégalais



Le journal Leral.net, dans le cadre de son initiative autonome de baromètre des entreprises et du secteur privé, a identifié Office Choice comme un exemple de succès national. Sa crédibilité, sa gestion rigoureuse et son leadership en font un acteur incontournable qui inspire confiance aux clients comme aux partenaires internationaux.



Office Choice n’est pas simplement une entreprise : c'est une institution qui incarne l'excellence et la vision d'un Sénégal en plein essor. Grâce à son engagement pour la qualité et au leadership de son PDG Abass Sall, l’entreprise représente un pilier du développement économique et social du pays.







