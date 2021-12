Office national des produits pétroliers du Mali : Le projet de budget 2022 s’élève à 2,342 milliards de FCFA

Selon un communiqué de presse, cette 43e session se tient dans un contexte marqué par une instabilité des cours du pétrole brut et des produits raffinés sur le marché international consécutive aux effets négatifs du Covid-19. Après avoir augmenté depuis le début de l’année 2021, à cause principalement de la reprise économique, le prix du baril de pétrole brut a connu une baisse de 10 % entre novembre et mi-décembre 2021.



Sur le plan national, précise la même source, les variations des cours du pétrole brut n’ont pas été répercutées sur les prix à la pompe durant l’année 2021, malgré leur hausse sur le marché international, afin de ne pas dégrader le pouvoir d’achat des consommateurs au Mali, déjà affectés par les effets de la pandémie de la Covid-19.



Lors de cette session, les administrateurs ont eu à examiner et adopter le projet Budget 2022 de l’Onap, qui se chiffre à 2,342 milliards de FCFA, et à analyser le Contrat annuel de performance.



Placé sous la tutelle du ministère de l’Économie et des Finances, l’Onap est un établissement public à caractère administratif (Epa), qui a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique d’approvisionnement du Mali en produits pétroliers. À cet effet, il mène notamment des activités dans les domaines de l’approvisionnement, de la collecte et du traitement des statistiques pétrolières et de la définition des prix à la consommation.



L’Onap assure le secrétariat de la Commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers, placée sous l’égide du Ministre de l’Economie et des Finances. Cette Commission, composée des représentants de l’Administration, des Opérateurs Pétroliers et des Associations de Consommateurs, est chargée de déterminer mensuellement les prix à la pompe des produits pétroliers.

Les travaux de la 43e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Office national des produits pétroliers (Onap) se sont tenus le 23 décembre 2021 sous la présidence du Secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, représentant le ministre de l'Économie et des Finances et en présence du Directeur Général de l'Onap, Modibo Diall.