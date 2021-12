Officiel: Adama Barrow élu pour un second mandat (Documents) Les résultats des trois dernières circonscriptions, attendus depuis 16 heures, ce dimanche, sont tombés, à 21 heures, livrant le verdict des urnes de la présidentielle gambienne du 4 décembre 2021. Le président sortant, qui rempile, a obtenu 457 519 voix.

Il devance Ousainu Darboe, 2e avec 238 253 voix. Des résultats définitifs rendus publics 24 heures après le scrutin, par le président de la Commission électorale indépendante, Aliue Mamar Njie, 87 ans, supplié par une journaliste pour prononcer des chiffres audibles.



En revanche, le retard constaté dans la publication des résultats, a attisé la tension, tout le long de cette journée. L’opposant historique, Ousainu Darboe, a dénoncé ce retard. Avant de contester les chiffres de l’organe électoral. Le leader de l’UDP, rejoint par les opposants, le poulain de Yahya Jammeh, Mamma Kandeh, et l’indépendant Essa Faal a, plus tard, émis des doutes sur la crédibilité du scrutin.



En face, le camp du président sortant et leader du NPP, a commencé à jubiler, dans l’après-midi. La police quadrille la ville. D’ailleurs, les membres de la commission sont arrivés, escortés par les forces de l’ordre.





