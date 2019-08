Officiel: Ousseynou Cavin Diagne signe à Club Bruges grâce à Krépin Diatta

L’attaquant international sénégalais Krépin Diatta a joué un rôle prépondérant dans la signature de son ancien coéquipier en équipe nationale des moins de 20 ans, Ousseynou Cavin Diagne, avec le FC Bruges, affirme Thierno Seydi, l’agent des deux joueurs.



“Krépin a pesé de tout son poids, il a parlé aux dirigeants et a insisté sur les qualités de Cavin”, a dit à l’APS l’agent sénégalais, conseiller de ses deux compatriotes.



Krépin Diatta, qui a récemment prolongé au FC Bruges, a vanté les qualités de son ancien coéquipier pour convaincre ses dirigeants, selon Thierno Seydi.



“En tant que cadre dans cette équipe, il est très écouté, et il nous a facilité le travail en expliquant aux dirigeants que c’est un bon pari pour l’avenir de faire signer son ancien coéquipier”, a-t-il ajouté.



Krépin Diatta et Ousseynou Cavin Diagne ont été coéquipiers en équipe nationale des moins de 20 ans du Sénégal, finaliste de la CAN 2017 de la catégorie avant d’atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde, la même année, en Corée du Sud.



Après une saison quasi blanche au Mans (France), Diagne, milieu de terrain, a signé un contrat de deux ans avec le club de première division belge.



Le Club Bruges compte dans ses rangs un autre Sénégalais, Amadou Sagna, finaliste de la dernière CAN des moins de 20 ans et ancien joueur de Cayor Foot (Sénégal).



Ousseynou Cavin Diagne, capitaine de l’équipe nationale de football des moins de 20 ans du Sénégal, finaliste de la CAN de la catégorie en février dernier, a signé un contrat de deux ans en faveur de Bruges, un club de l’élite belge, a appris l’APS du joueur.

« Oui, j’ai signé un contrat de deux ans et dans un premier temps, je dois poursuivre ma préparation dans l’équipe réserve », a répondu le milieu de terrain international, transfuge du Mans (Ligue 2 française), interrogé à ce sujet.



Le jeune footballeur, disant manquer pour le moment de préparation physique et athlétique, a fait part de sa volonté d’intégrer le groupe de performance de Bruges dans un futur proche. « J’ai besoin de jouer et la signature dans un club’’ tel que Bruges est une belle opportunité », a commenté l’international sénégalais U20, ancien pensionnaire de l’AF Darou Salam des HLM Grand Yoff.



A Bruges, club bien parti pour se qualifier en Ligue des champions, il trouvera deux internationaux sénégalais, Krépin Diatta et Amadou Sagna. Avec le premier, Cavin Diagne a pris part à la CAN et à la Coupe du monde U20 en 2017, avant de jouer avec Sagna la dernière CAN 2019 de la catégorie au Niger et la coupe du monde en Pologne en juin dernier. Le FC Bruges, vainqueur 1-0 de Linz (Autriche) lors des barrages aller de la Ligue des champions, va jouer la manche retour à domicile ce mercredi.