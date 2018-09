Officiel: Sadio Mané nominé dans le 11 FIFA de l’année

Ce lundi, la FIFA et la FIFPro, le syndicat mondial des joueurs, ont dévoilé la liste des 55 joueurs en lice pour composer le onze de l’année. Et après s’être tristement distinguée, en ne retenant aucun joueur africain en 2017, l’instance a cette fois-ci, coché les noms des deux feux follets de Liverpool, l’inévitable Egyptien Mohamed Salah et son compère sénégalais, Sadio Mané.



Ainsi, a fait honneur au Sénégal, en faisant partie de ces 55 joueurs. 25 000 joueurs professionnels, répartis à travers 65 pays ont pris part à ce vote. Le onze final sera dévoilé lundi 24 septembre, à l’occasion de la cérémonie le Best FIFA Football Awards, organisée à Londres.



Voici la liste complète des 55 joueurs nommés :

5 Gardiens

Gianluigi Buffon (Italie) – Juventus/PSG

Thibaut Courtois (Belgique) – Chelsea/Real Madrid

David de Gea (Espagne) – Manchester United

Keylor Navas (Costa Rica) – Real Madrid

Marc-Andre ter Stegen (Allemagne) – FC Barcelone

20 Défenseurs

Jordi Alba (Espagne) – FC Barcelone

Dani Alves – (Brésil) – PSG

Daniel Carvajal (Espagne) – Real Madrid

Giorgio Chiellini (Italie) – Juventus

Virgil van Dijk (Pays Bas) – Southampton/Liverpool

Diego Godin (Uruguay) – Atletico Madrid

Mats Hummels (Allemagne) – Bayern Munich

Joshua Kimmich (Allemagne) – Bayern Munich

Dejan Lovren (Croatie) – Liverpool FC

Marcelo (Brésil) – Real Madrid

Yerry Mina (Colombie), FC Barcelone/Everton FC

Benjamin Pavard (France) – VfB Stuttgart

Gerard Pique (Espagne) – FC Barcelone

Sergio Ramos (Espagne) – Real Madrid

Thiago Silva (Brésil) – PSG

Kieran Trippier (Angleterre) – Tottenham Hotspur

Samuel Umtiti (France) – FC Barcelone

Raphaël Varane (France) – Real Madrid

Sime Vrsaljko (Croatie) Atletico Madrid/Inter

Kyle Walker (Angleterre) Manchester City

15 milieux de terrain

Casemiro (Brazil) – Real Madrid

Philippe Coutinho (Brésil) – Liverpool/FC Barcelone

Kevin De Bruyne (Belgique) – Manchester City

Eden Hazard (Belgique) – Chelsea FC

Andres Iniesta (Espagne), FC Barcelone/Vissel Kobe

Isco (Espagne) – Real Madrid

N’Golo Kante (France) – Chelsea

Toni Kroos (Allemagne) – Real Madrid

Nemanja Matic (Serbie) – Manchester United

Luka Modric (Croatie) – Real Madrid

Paul Pogba (France) – Manchester United

Ivan Rakitic (Croatie) – FC Barcelone

David Silva (Espagne) – Manchester City

Arturo Vidal (Chili) Bayern Munich/FC Barcelone

15 Attaquants

Karim Benzema (France) – Real Madrid

Edinson Cavani (Uruguay) – PSG

Paulo Dybala (Juventus) – Argentine

Antoine Griezmann (France) – Atletico Madrid

Harry Kane (Angleterre) – Tottenham Hotspur

Robert Lewandowski (Pologne) – Bayern Munich

Romelu Lukaku (Belgique) – Manchester United

Mario Mandzukic (Croatie) – Juventus

Sadio Mane (Senegal) – Liverpool

Kylian Mbappe (France) – PSG

Lionel Messi (Argentine) – FC Barcelone

Neymar Junior (Bresil) – PSG

Cristiano Ronaldo (Portugal) – Real Madrid/Juventus

Mohammed Salah (Egypte) – Liverpool

Luis Suarez (Uruguay) – FC Barcelone