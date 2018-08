Officiel : Thibaut Courtois file au Real Madrid

On le sait, Florentino Pérez aime tout ce qui brille. Alors, le patron du Real Madrid, friand de galactiques depuis de nombreuses années, a craqué pour s’offrir celui qui vient d’être élu meilleur gardien du Mondial en Russie, à savoir Thibaut Courtois (26 ans). L’international belge s’est engagé avec la Casa Blanca jusqu’en juin 2024, vient d’annoncer le site officiel du Real. Montant estimé de l’opération : 35 M€.



Le Diable Rouge (65 sélections), troisième de la Coupe du Monde 2018, quitte donc Chelsea après quatre saisons de bons et loyaux services. À Londres, où il travaillait sous les ordres de l’entraîneur français Christophe Lollichon, le portier, qui voyait son bail expirer en juin 2019, a garni son palmarès avec deux titres de champion d’Angleterre (2015 et 2017) et une FA Cup en 2018. Pour rappel, Chelsea tient déjà son remplaçant : l’Espagnol Kepa Arrizabalaga.



Un chantier s’ouvre désormais pour les Merengues. Ils disposent en effet désormais de cinq gardiens, avec Keylor Navas, Kiko Casilla, Luca Zidane (qui pourrait se voir offrir un bon de sortie en prêt) et Andriy Lunin, récemment débarqué en provenance du Zorya Luhansk en Ukraine. On peut donc s’attendre à du mouvement dans l’effectif de Julen Lopetegui, successeur de Zinedine Zidane sur le banc madrilène.



Du côté de Chelsea, on va remplacer le Belge par Kepa, devenu le portier le plus cher de l’histoire (80M€).