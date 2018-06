Officiel: l'Espagne limoge son entraîneur Julen Lopetegui

Les médias espagnols ont été tenus en haleine toute la nuit de mardi à mercredi après l’annonce d’une conférence de presse avec Luis Rubiales et Julen Lopetegui ce mercredi, suite à la signature de ce dernier avec le Real Madrid pour la saison prochaine.



Et le verdict est tombé : le président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a annoncé le licenciement du sélectionneur espagnol, arrivé en poste en 2014.



Repoussée à plusieurs reprises, d’une heure puis de quelques dizaines de minutes, la conférence de presse a eu lieu et Luis Rubiales est apparu sans le sélectionneur pour annoncer la nouvelle. A seulement deux jours de l’entrée en lice de la Roja au Mondial face au Portugal, la sélection se serait certainement passée d’un tel événement et aborde donc le Mondial sans son entraîneur principal.











Sport24