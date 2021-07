Offre de soins chirurgicaux: Locafrique et Dr. K. Obeng au chevet des populations défavorisées Dans le cadre d’une mission humanitaire conjointe, la Compagnie Ouest Africaine de Crédit-bail (LOCAFRIQUE-SA) et le renommé chirurgien plasticien Dr. Michael K. Obeng, viendront en aide aux populations sénégalaises défavorisées, atteintes de malformations sévères. Les équipes bénévoles du célèbre chirurgien, composées de différents spécialistes, séjourneront au Sénégal à partir du mois de décembre 2021.

Ce projet initié par le Directeur général de Locafrique, M. Khadim Bâ, a pour objectif d’offrir des soins médico-chirurgicaux gratuits à une cinquantaine de patients répartis sur l’ensemble du territoire et souffrant de pathologies d’ordre gynécologique, cardiologique, etc.



A travers cette initiative, les deux partenaires souhaitent redonner un vent d’espoir aux personnes malades qui ont des difficultés à se prendre en charge et à accéder à des soins de haute qualité.



Ce passage en terre sénégalaise sera une première pour Dr. Obeng et ses équipes qui, du reste, ont déjà mené des missions réussies dans plusieurs pays africains.



Rappelons que Locafrique s’est déjà illustrée dans des projets caritatifs et humanitaires, avec des dons de matériels et d’équipements médicaux, ou la rénovation de structures d’accueil socio-médicales.



Présentation des partenaires



1. Locafrique



Pionnier dans l’offre de financement par leasing avec près de 45 ans d’expérience, la Compagnie Ouest Africaine de Crédit-bail est la première institution du genre au Sénégal. Sa vocation première est de financer les entreprises dans les différentes étapes de leur cycle de vie. Elle intervient dans tous les secteurs d’activités à fort potentiel au travers d’une offre de produits qui intègre également les crédits classiques aux entreprises et particuliers.



Avec un capital social de 11 500 millions FCfa et un actionnariat 100% sénégalais, Locafrique entend jouer pleinement son rôle d’entreprise socialement responsable. Sa mission va au-delà de l’accompagnement financier. Elle s’assigne le devoir de participer à toute action qui contribuera à améliorer le bien-être de ses concitoyens.



2. Docteur Michael OBENG



Le docteur Obeng est originaire du Ghana. Spécialisé en chirurgie plastique, il pratique actuellement à Beverly Hills, en Californie, et, est affilié au Cedars-Sinai Medical Center. En 2008, il crée l'association à but non lucratif RESTORE, qui fournit des services médicaux et de chirurgie reconstructive gratuits aux enfants et aux adultes des pays africains souffrant de malformations défigurantes dues aux accidents et aux maladies. Depuis ses débuts, l’association RESTORE a réalisé avec succès, plus de 500 interventions chirurgicales.













