Offre et cession de chanvre indien: Un menuisier qui voulait être riche, déféré au parquet

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Juillet 2021 à 10:37 | | 0 commentaire(s)|

Menuisier de profession, A. D. est victime de son ambition d’être riche le plus rapidement possible. Ainsi, pour augmenter ses revenus, il s’est investi dans le commerce de chanvre indien, rapporte "L'As".



Un business qui va finalement foirer. Puisqu’il est tombé sur une patrouille des éléments de la Brigade des Recherches de la police de Grand-Yoff. Les limiers ont retrouvé par devers lui 14 cornets de chanvre indien.



Ce qui va motiver sa conduite dans les locaux du Commissariat de Grand- Yoff pour son placement en garde-à-vue. Il est déféré au parquet pour offre et cession de chanvre indien.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos