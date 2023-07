Ofnac : Serigne Bassirou Guèye clarifie

A propos de sa brouille avec son prédécesseur Seynabou Ndiaye Diakhaté sur les rapports qui ont été remis au parquet, l’actuel président de l’OFNAC, Serigne Bassirou Guèye, qui présidait hier à Saly une rencontre sur la Stratégie nationale de lutte contre la corruption, rétorque que ce sont deux rôles différents.



« Ce que j’ai fait au niveau du parquet, nul n’en ignore et ceux qui sont au niveau du parquet, savent comment le travail se fait et se félicitent de ce que j’ai fait. L’OFNAC a fait un travail et a soumis ce travail au parquet de Dakar », s’est contenté de répondre Serigne Bassirou Guèye, nous apprend "Le Témoin".