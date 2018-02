Olivier Létang : « Le traitement infligé à Ismaïla Sarr, est inacceptable »

« Quand on ne gagne pas, on est toujours déçu d’autant plus que nous avions des opportunités pour tuer le match en marquant un 3e but en seconde mi-temps. Je pense par exemple à la frappe sur le poteau de Benjamin André. Néanmoins, compte-tenu des deux penaltys concédés et qui n’ont pas été concrétisés par les Caennais, le résultat nul n’est pas illogique.



Je souhaitais aussi et surtout revenir sur le traitement infligé à Ismaïla Sarr et qui est inacceptable ! Il faut protéger les joueurs offensifs, les joueurs créatifs et pas seulement Neymar.



Ismaïla est sorti sur blessure suite à des grosses fautes pour ne pas dire plus pour la 3e fois de la saison ! La première fois à St-Etienne, le joueur qui a fait la faute alors que le ballon n’était pas jouable, n’a pas été suspendu. Ismaïla a été arrêté trois mois. Il revient après cette longue indisponibilité et contre Paris, il subit encore des fautes dont celle qui vaut un carton rouge. Cela aurait pu être très grave quand vous revoyez les images. Et ce soir encore, faute grossière. Ismaïla sort et le joueur qui fait faute, ne reçoit qu’un carton jaune.

Trop c’est trop, il faut donc protéger l’intégrité physique de ce type de joueurs créatifs et pas seulement « Isma », tous les joueurs offensifs. Il faut absolument les protéger et aujourd’hui, ce n’est pas le cas et c’est inacceptable !



Pierre Mènes l’avait également souligné tout à fait logiquement lors du déplacement à Dijon; où le traitement infligé à Ismaïla était « rude ». Cela ne peut pas et ne doit pas continuer comme cela. Ce n’est pas parce que nous sommes le Stade Rennais F.C. que nos joueurs ne doivent pas être protégés. Nous ne l’accepterons pas, a déploré samedi le président du Stade Rennais Olivier Létang, après le nul 2-2 concédé contre le Stade Malherbe de Caen».









Source : Stade Rennais