Omar Youm lâche encore une bombe: "le Ter roulera au plus tard le..." Le train expresse régional (TER) démarrera au plus tard en 2021. L'annonce a été faite par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Omar Youm, D'après lui, les travaux globaux sont à 90 % de finition.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Août 2020 à 06:18 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos