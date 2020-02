Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici «On se "bat" et on se réconcilie toujours» – John Dumelo à propos de Yvonne Nelson Rédigé par leral.net le Mardi 25 Février 2020 à 09:49 | | 0 commentaire(s)| L’acteur populaire ghanéen devenu politicien, John Dumelo a partagé deux photos de lui et d’Yvonne Nelson qui ont beaucoup fait réagir sur Twitter.





John Dumelo et Yvonne Nelson sont les meilleurs amis depuis des temps immémoriaux et à un moment donné, tout le monde croyait qu’ils sortaient ensemble.



Il y avait meme des spéculations que les deux se préparaient à faire le grand pas c’est à dire se marier mais cela ne s’est pas produit car les deux ont choisi d’être des partenaires de vie différents.



Actuellement, John Dumelo et Yvonne Nelson ont déclaré publiquement leur intention de se lancer dans la politique, bien que le premier soit déjà un espoir parlementaire au compte du parti de l’opposition, National Democratic Congress (NDC).



Dans un tweet, John Dumelo a écrit:



“Nous «nous battons» et nous nous reconcilions toujours. Elle me soutient comme je la soutiens”





