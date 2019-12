Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Onze signes qui alertent que vous allez avoir une fausse couche Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2019 à 14:21 | | 0 commentaire(s)| Le saignement vaginal est le symptôme le plus fréquent d’une fausse couche précoce.Le flux de saignement peut être léger ou lourd et il peut durer deux à trois semaines. Parfois, il n’y a que des gouttes de sang légers ou il pourrait y avoir des saignements. Cependant, un saignement vaginal léger peut se produire même s’il n’y a pas de fausse couche.





Douleur abdominale sévère



Cela arrive très rarement dans 1% des cas de grossesse et elle représente surtout des symptômes au cours du premier trimestre. Les douleurs pendant ou après une fausse couche sont pires que les douleurs menstruelles normales. Habituellement, il y a une douleur forte ou sévère d’un côté de l’abdomen. Cela pourrait être le signe d’une grossesse extra-utérine, qui nécessite des soins médicaux immédiats. En outre, il pourrait y avoir une douleur dans l’épaule lors d’une grossesse extra-utérine. Il pourrait y avoir beaucoup d’inconfort lors du passage de l’urine.

Les autres symptômes de ce type de fausse couche pourraient être absents; le saignement ou le sang pourrait être de couleur noire. S’il y a un fort saignement et que la douleur abdominale est sévère, vous devrez aller immédiatement à l’hôpital.



Écoulement des tissus



Un écoulement de tissu est un écoulement rouge et épais du vagin. Certaines femmes ont des pertes blanches épaisses et elles peuvent s’inquiéter car cela peut sembler être un tissu fœtal.

Mais jusqu’à 5 semaines de grossesse, le tissu fœtal n’est pas formé. Cette substance blanche semblable au tissu est susceptible d’être un mucus du col de l’utérus. Toutefois si ce tissu blanc apparaît après 5-6 semaines, il faut s’inquiéter s’il y a des saignements et des douleurs accompagnés.



Absence de nausées matinales

Les femmes qui ont eu des nausées au début de la grossesse, mais soudainement, elles ne se sentent pas nausées après quelques semaines pourraient être à risque de fausse couche. Bien qu’il soit fréquent que les nausées matinales se terminent après 12 semaines et que cela n’indique pas une fausse couche.

Cependant, si cela se produit au même moment que d’autres symptômes de fausse couche comme des saignements et des crampes ou des douleurs dans le bas du dos, cela peut être dû à une fausse couche spontanée. Dans ce cas, une échographie peut être nécessaire pour vérifier le développement du fœtus.



Disparition des symptômes de la grossesse



En cas de fausse couche, la plupart des symptômes disparaissent de façon spectaculaire et les femmes peuvent ressentir les changements dans le corps et peuvent avoir l’impression d’une fausse couche.

Lorsque les symptômes existants disparaissent soudainement, cela doit être source de préoccupation. Cela se produit parce que le fœtus cesse de se développer et le placenta cesse de produire des hormones qui créent les symptômes de la grossesse.



Perte de poids



Habituellement, pendant la grossesse, les femmes prennent du poids car il y a une augmentation du volume sanguin et de la teneur en eau dans le corps. Au cours des examens réguliers, s’il y a une perte de poids soudaine, cela pourrait s’agir d’un signe précoce de fausse couche. Le corps ne reconnaît pas la fausse couche et le placenta continue de produire des hormones. Beaucoup de femmes qui commencent à perdre du poids presque tous les jours ne subissent aucun autre symptôme de fausse couche. Parfois, en l’absence d’autres symptômes, une fausse couche n’est pas connue pendant 3 à 4 semaines.

Seulement lors d’une échographie, on découvre que le bébé est sous-développé et ne se développe pas. La perte de poids dans ces cas en commun et devrait être surveillée de près par chaque femme au cours de la grossesse. La fausse couche manquée est rare et ne concerne que 1% des femmes enceintes

Douleurs abdominales



C’est généralement un signe inquiétant quand les femmes ressentent des douleurs au bas ventre tout au long de la grossesse. Mais chaque calamité et douleur ne doivent pas être un signe de fausse couche. En raison des changements qui se produisent dans le corps, il pourrait y avoir beaucoup de types de douleurs et de crampes. Sans aucun saignement ou aucun autre symptôme de fausse couche, des crampes peuvent se produire dans le cas d’une grossesse normale. Donc, si les douleurs ne sont pas intenses ou si elles sont douces sans saignement, cela ne signifie pas vraiment une fausse couche. Les crampes ainsi que la durée de la grossesse et d’autres symptômes peuvent déterminer s’il y a une fausse couche.

Comme on l’a déjà noté, les fausses couches sont plus fréquentes au premier trimestre. À mesure que la grossesse progresse, il y a moins de risques de fausse couche. Des douleurs ou des crampes douces peuvent survenir au deuxième et au troisième trimestre et sont plutôt normales. Mais si les crampes sont constantes et il y a un saignement qui pourrait être un signe d’avertissement. Toute douleur s’aggravée doit être portée au médecin.



Fièvre



La fièvre pourrait être une cause de fausse couche au début de la grossesse ou pourrait être le résultat d’une fausse couche. On croit que la fièvre élevée au début de la grossesse provoque une fausse couche.Si la fièvre dépasse 38 ℃, un médecin doit être consulté immédiatement. Selon les experts médicaux, la fièvre élevée peut affecter le fœtus si elle survient au début de la grossesse, en particulier pendant les huit premières semaines. Par conséquent, dès que la mère a une fièvre élevée, elle devrait sous médicaments après consultation avec le médecin.

Le médecin peut également prescrire des antibiotiques qui sont sûrs à utiliser pendant la grossesse en cas d’infection bactérienne. Eviter de manger de la viande crue pendant la grossesse car il existe des risques de contracter des bactéries telles que la Listeria, qui provoque de la fièvre et des frissons.



Pression vaginale/pression pelvienne basse (12-20 semaines)



S’il y a un sentiment de pression sur l’utérus ou le canal vaginal, en particulier en position debout, il pourrait s’agir d’un symptôme d’un col utérin. Si la pression est douce, il n’y a rien à craindre, mais s’il y a beaucoup de pression, cela peut être un signe d’inquiétude. Dans une telle condition, la pression diminue quand elle se couche. La quantité d’écoulement vaginal augmente également dans une telle condition. Cela devrait être immédiatement signalé au médecin.

L’incompétence du col de l’utérus ne touche que 1 pour cent des femmes et entraîne souvent un accouchement prématuré ou une fausse couche.



Ses causes sont:



• Des dommages au col de l’utérus au cours de la naissance ou de la chirurgie antérieures,



• du col de l’utérus malformé,



• des traumatismes causés par l’exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES). La bonne nouvelle est qu’il existe un traitement de l’incompétence du col dans lequel le col de l’utérus est fermé en le cousant.



Les crampes ou la douleur dans le bas du dos

Les crampes ou les douleurs au dos peuvent être dues à: un risque de fausse couche; et une fausse couche inévitable ou incomplète.



• En cas de risque de fausse couche, le col est fermé et le saignement survient en raison de la nidation. L’hémorragie de nidation signifie qu’il y a une irritation sur la paroi de l’utérus quand les cellules (avant qu'elles ne deviennent embryonnaires) s’implantent dans la paroi de l’utérus. Le saignement d'implantation se produit habituellement entre 6-12 jours après la conception.



• En cas de fausse couche inévitable, le col de l’utérus s’ouvre ou s’est dilaté ou effacé. Les saignements pourraient être causés par la rupture des membranes. Si la fausse couche est incomplète, les saignements et les crampes ou les maux de dos se poursuivent. La douleur au dos et le saignement diminuent lorsque la fausse couche est terminée ou lorsque l’utérus a été nettoyé d’un embryon reste



Absence de mouvements du bébé



Habituellement, les mouvements fœtaux commencent entre 18 à 25 semaines de grossesse. Ne pas ressentir de mouvements autour de la 25ème semaine est bon parce que le bébé n’est pas assez grand et il est difficile, lors de la première grossesse, d’identifier les mouvements plus tôt. Au cours du troisième trimestre, les mouvements du bébé sont très fréquents et perceptibles. Cependant, s’il y a un manque de mouvements, il faut s’inquiéter. Habituellement, il est très rare qu’une fausse couche survienne au deuxième ou au troisième trimestre.

Il y a généralement un schéma dans les mouvements du bébé. Le bébé peut être actif pendant une activité spécifique que la mère fait comme marcher, manger ou se coucher. Si des mouvements sont manquants pendant leur temps habituel, le médecin devrait être consulté. S’il y a une diminution des mouvements fœtaux, cela n’indique pas de fausse couche dans la plupart des cas.Il pourrait y avoir une autre raison. Seul un médecin peut comprendre ce qui se passe et prendre des mesures correctives.













Source: giftedmom.org



