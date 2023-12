Onzième anniversaire de la disparition de Serigne Mansour Sy : « Mission accomplie »

C’est le 8 décembre 2012 que Serigne Mansour Sy Borom Daradji a tiré sa révérence. Né le 15 août 1925, Borom Daradji, ainsi surnommé pour magnifier ses talents de pédagogue accompli, est entré dans l’histoire en foulant le sol de Ziguinchor, un certain 6 décembre 2006. Alassane Sarr, administrateur de GMS, s’en souvient dans cette poignante note parvenue à notre rédaction.



Serigne Mansour Sy Borom Daradji a tiré sa révérence le 12 décembre 2012. Il accède au titre de Khalife de la Tidjnanya du Sénégal le 14 septembre 1997, après le décès de Serigne Abdou Aziz Sy « Dabakh », son oncle. Petit-fils de El Hadji Malick Sy, un des piliers de la confrérie Tidjania au Sénégal, Borom Daradji est le fils de Seydi Ababacar Sy, fils aîné Khalife de son père. De par sa mère Sokhna Astou seck, Serigne Mansour est issu de la grande famille des Lébous de la presqu’île du Cap-Vert, actuelle région de Dakar. « Cet après-midi du 6 Décembre 2006, Tivaouane la bénie avait retenu son souffle, lorsque Serigne Mansour Sy Borom Daradji, tel l'ange de la pax Divina s’envolait à bord du Fokker de l’armée sénégalaise pour Ziguinchor, la capitale du sud, investi qu’il était par son père le vénéré Seydi Aboubacar SY (rta), d’une très haute mission », témoigne, Alassane Sarr, administrateur de GMS, un groupe de presse établi à Ziguinchor.



Fidèle parmi les fidèles de Serigne Mansour Sy, Alassane Sarr est admiratif devant celui que « le fardeau de l’âge ne ralentissait point son élan ». A l’en croire, « tout semblait tracé pour qu’il accomplisse sans entrave cette mission, ô combien historique, pour la Ouma islamique de notre pays et du monde entier ! », écrit-t-il, dans une note parvenue à « Le Point Actu ».



Artisan de cette visite historique de Borom Daradji dans la capitale du Sud, Alassane Sarr reconnaît : « L’heure était grave, et la mission périlleuse. Seul lui Mansour l’Initié, en connaissait déjà l’issue glorieuse dictée par son Père et Maître Seydi Aboubacar Sy ».



Sarr raconte : « Béni et galvanisé par le grand Maître Cheikhna Ahmet Tidiane Chérif, source à laquelle il s’était abreuvé la veille, avant de fouler cette terre de Ziguinchor, le petit-fils de Seydi Hadj Malic Sy (rta) savait déjà que la Casamance qui lui tendait les bras ne voulait que la PAIX, la PAIX, la PAIX seulement ». Plongeant le regard dans le rétroviseur, Alassane Sarr fait remonter l’image du « Stade Aline Sitoe Diatta, rempli comme un œuf, retentit encore de son prêche. Le Mercredi 13 décembre 2006, des milliers de fidèles musulmans, catholiques et animistes, ont très tôt envahi les gradins du stade. Ils ont écouté et entendu le message du petit fils de Seydi Haj Malic Sy.



Ainsi, le vendredi 15 décembre 2006, la Grande Mosquée de Niafoulène fut ouverte pour la prière de "SALAAT JUMAA », à laquelle participèrent toutes les communautés casamançaises, sans distinction de religion. INOUI!!! ».



Point de doute pour Alassane Sarr, depuis ce jour, car : « L’humus avait été injecté dans les cœurs et les esprits, il ne restait plus qu’à semer la graine de la paix, une paix définitive en Casamance. Il avait exprimé le vœu de revenir en terre de Casamance, pour réunir tous les « KANFOREE » du terroir (maîtres de la science mystique coranique), pour parachever cette œuvre grandiose déjà entamée ; mais Le Maître de l’Univers, LUI ALLAH (SWT), qui décrète sans consulter, agit sans distinguer le riche du pauvre, le jeune du vieux, le père de la mère, en avait décidé autrement… ».



Aujourd’hui que le guide a rejoint son père, grand-père et ses illustres frères et oncles, le patron du groupe GMS de Ziguinchor est d’avis que la « mission accomplie, le message transmis, Mansour Sy Borom Daradji s’en alla en paix reposer auprès de Seydi Aboubacar Sy Al Khalifa (rta). Toutefois, le 6 Décembre 2013, Abdoul Aziz Sy Al Amine, missionnaire infatigable de la Tarikha Tidiane, accomplira le vœu exprimé par son ainé bien aimé, Serigne Mansour Sy Borom Daradji ».



A l’évidence, conclut-il, « avec toutes les familles religieuses et coutumières de la Casamance naturelle : du Fogny au Pakao en passant par le Fouladu, le Blouf les Kalounayes, Bogal, Adéane, Nindanky et Nioroky, avec les prêtres des diocèses, les représentants des religions traditionnelles et des délégués du Mfdc, il initia trois journées et trois nuits de prières au Stade Jules François Bocandé de Nèma. Cette accalmie que nous connaissons aujourd'hui dans notre si belle région, par la grâce de Dieu, nous la devons aux prières initiées par ces petits-fils de Seydi Haj Malick Sy » dixit feu Mgr Maixent Coly.











Alassane Sarr,

Administrateur de GMS de Ziguinchor