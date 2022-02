Open Press: Un "touss" qui en dit long sur l'état de forme de Reug Reug Reug Reug en a sous la jambe. Il fallait le voir lors de son "touss", ce mercredi, dans une chorégraphie qui demande une marge physique énorme. Et dans un site sablonneux, on avait l'impression que Reug Reug était sur un tapis gazonné.

En 7 ans de présence, il n’a concédé la moindre défaite. Il a un riche palmarès de 13 victoires pour deux combats sans verdict. Une grosse performance pour un lutteur de la trempe de Reug Reug d’ailleurs, il est le seul lutteur invaincu en activité.



L’année dernière, il a été plus qu’héroïque, puisqu’il a infligé à Gris 2 de Fass sa toute première défaite de sa carrière. Vu ce qu’il a montré ce jour-là, beaucoup de spécialistes sont unanimes pour dire que Reug Reug peut inquiéter les VIP de l’arène. Reug Reug ne s’est pas arrêté seulement sur cette victoire, il a aussi investi le MMA.



Pour son baptême dans cette discipline, il a écrasé le franco marocain Sofiane Boukichou. En 2019, il a tout simplement cassé la baraque. Pour toutes ces performances réalisées en cette année 2019, "Senegal7" s’est fait le point d’honneur de le désigner comme le lutteur de l’année. Pour sûr, les ténors de l’arène ont l’obligation de lui concéder du respect car il est désormais rentré dans la cour des grands.



Palmarès Reug Reug



13 victoires



Alioune Sèye Jr, Boy Niague 2, Boy Diouf, Obama, Sa Ngoumbeu, Bazooka Bou Ngoye, Fall Yarakh, Balla Gaye Jr, Brise de Mer, Bébé Saloum , Jordan, Elton, Gris 2 ,2 combats sans verdictClinton et Pape Yékini

