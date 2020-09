Opération 5 millions de masques pour le Magal: Pape Moustapha Diop en remet 10 000 et des bouteilles de gel au Khalife général des Mourides Pape Moustapha Diop, le responsable de la Division approvisionnement du ministère de la Santé et de l’Action sociale a remis, hier, 10 000 masques au Khalife général des Mourides. Accompagné d’une forte délégation, il a été reçu par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, après la prière de 14 heures.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Septembre 2020 à 14:02 | | 0 commentaire(s)|

D’après "Vox Populi", le saint homme, très ému de l’acte ce collaborateur du ministre de la Santé, par ailleurs responsable communal de l’APR à Mbacké, n’a pas manqué de magnifier ce geste, tout en formulant des prières pour le collaborateur d’Abdoulaye Diouf Sarr. Des centaines de bouteilles de gel hydro-alcoolique et une enveloppe financière en guise de «adiya» ont été également remises au guide spirituel de la communauté.



A sa sortie d'audience, Pape Moustapha Diop qui participe ainsi à l’«Opération 5 millions de masques pour le Magal», s’est dit comblé d’avoir été le premier responsable politique de la mouvance présidentielle à Mbacké, à avoir répondu à l’appel de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



« Au-delà du geste, mon devoir en tant que talibé est de donner ma participation. Mais je l’ai fait aussi au nom du chef de l'Etat, Macky Sall, et du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr ».



C’est un retour d’ascenseur, a-t-il soutenu.



« Serigne Mountakha a été le premier guide religieux à participer à la riposte contre la Covid-19. Ensuite, sa communication a permis à des milliers de talibés qui déniaient la maladie de reconsidérer leurs positions. Nous devons donc l'accompagner pour un Magal sans cas de Covid. Parce que la tendance est à la baisse», a-t-il dit.



Il a également promis de poursuivre cet élan avec les autres membres de la famille de Serigne Touba



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos