Opération Barkhane : les derniers militaires français ont quitté le Mali, annonce leur état-major Après neuf ans de présence, le dernier détachement de la force antidjihadiste a «franchi la frontière entre le Mali et le Niger». Les derniers militaires français de la force antidjihadiste Barkhane ont quitté lundi le Mali après neuf ans de présence, a annoncé le ministère français des Armées, sur fond de relations houleuses entre Paris et la junte au pouvoir à Bamako.

«Ce jour à 13h00 (de Paris, 11000 GMT), le dernier détachement de la force Barkhane présent sur le sol malien a franchi la frontière entre le Mali et le Niger», a fait savoir l'état-major français dans un communiqué.



Après neuf ans de présence, Barkhane «s'est réarticulée hors du pays en moins de six mois», a-t-il ajouté. «Ce défi militaire logistique majeur a été relevé, en bon ordre et en sécurité, ainsi qu'en totale transparence et en coordination avec l'ensemble des partenaires.»



«La France reste engagée au Sahel», a souligné dans un autre communiqué la présidence française, ainsi que «dans le Golfe de Guinée et (dans) la région du lac Tchad avec tous les partenaires attachés à la stabilité et à la lutte contre le terrorisme».



