Opération Bons Covid-19: Pari réussi pour le Sénégal, qui lève 103,13 milliards FCfa C’est un pari réussi pour le Sénégal qui a levé 103, 13 milliards FCfa dans la cadre des Bons Covid-19 lancée au niveau de l'Union monétaire ouest africaine, (UMOA). L’annonce est tombée en cette fin de matinée.

Le Sénégal a levé 103,13 milliards de francs Cfa, à l’issue d’une émission de Bons Covid-19, a indiqué l’Agence UMOA-Titres.



D’après l’Agence de presse Sénégalais, (APS), l’opération a enregistré un taux de couverture de 388,34% du montant mis en adjudication par les soumissions, selon le compte rendu qu’en a fait l’agence.



Pour un montant global mis en adjudication de 103,13 milliards FCfa, le montant global des soumissions s’est chiffré à 400 milliards de francs CFA.



Le montant des soumissions rejetées s’élève à 297 milliards 370 millions.



C’est en Côte d’Ivoire que l’opération a suscité le plus d’intérêt, avec 119 milliards proposés. Le Sénégal et le Togo suivent avec 71 milliards, puis le Burkina Faso (62,5 milliards) et le Bénin (58 milliards).



C’est la deuxième fois que le Sénégal lève le même montant, depuis la mise en place des Bons Covid-19.



Le programme d’émissions des "Bons Social Covid–19", d’un montant d’environ 1172 milliards de francs Cfa, a été validé par les pays membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA, " dans le cadre de la mise en œuvre des actions en vue d’atténuer les impacts négatifs de la pandémie liée au coronavirus ".



