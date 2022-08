Opération Nord Bignona 2022 : Succès d’une riposte contre le trafic de bois et de chanvre indien en Casamance Poumon vert le plus large du Sénégal, la Casamance, depuis des années, fait face à une déforestation alarmante menée par des bandes armées abonnées au trafic de bois. Mais à ce mal profond, s’ajoute aussi la culture et le trafic de chanvre indien. Ce qui constitue un lourd préjudice à l’environnement et au développement économique de la région, car chaque année, des dizaines d’hectares sont dévastés, avec aussi son activité criminelle de trafic de drogue.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Août 2022

Face à ce fléau, l’armée nationale du Sénégal, notamment sa zone 5, n’a pas tardé à apporter sa riposte. Une « Opération Nord Bignona 2022» à grand succès. Plus de détails sur cette vidéo de la Direction de l’information et des relations publiques de l’armée sénégalaise (DIRPA)



