Opération «Sam Souniou Karangue 03» à Touba et Mbacké : 279 personnes dont 202 pour non-port de masque interpellées par la police La police accélère la cadence dans les opérations coups de poing, dénommées ‘’sam souniou karangué’’ lancées à Touba et à Mbacké depuis janvier par le Directeur de la sécurité publique pour mettre fin aux actes de banditisme.



Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Août 2020 à 15:04 | | 0 commentaire(s)|

Le bilan des activités des flics durant la semaine du 03 au 09 Aout a été livré hier à la presse locale. Ainsi, les flics ont mis hors état de nuire 279 individus dont 202 pour non-port de masque. Parmi eux, figurent 28 pour vérification d’identité, 17 pour ivresse publique et manifeste, 09 pour nécessité d’enquête, 06 pour détention et usage de produit cellulosique, 02 pour détention et usage de chanvre indien, 03 pour détention et cession de chanvre indien, 01 pour vol, 01 pour diffusion d’image à caractère pornographique, 03 pour vagabondage, 02 pour abus de confiance, 02 pour conduite sans permis, 03 pour détention d’arme blanche, 01 pour usurpation de fonction et extorsion de fonds et 01 pour vol commis la nuit avec moyen de transport.



Selon le document parvenu à la Rédaction de Actusen.sn, 1 kilo et 36 cornets de chanvre indien ont été saisis par la police. En plus, Les limiers ont parvenu à immobiliser 197 motos, mettre en fourrière 31 véhicules et saisir 598 pièces pour plusieurs infractions commises sur les routes.



Mor Mbaye Cissé, Correspondant à Mbacké (Actusen.sn)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos