Opération "Sénégal Zéro déchet": Macky Sall lance officiellement le "Cleaning day"

Samedi 4 Janvier 2020

Le président de la République Macky Sall a procédé ce matin au lancement de la Journée nationale du nettoiement ou « Cleaning day », pour un "Sénégal Zéro déchet".



Le chef de l’Etat a donné le premier coup de balai près de chez lui, à "Fenêtre Mermoz". Il avait à ses côtés son épouse Marième Faye et ses voisins dont son envoyée spéciale, Aïssata Tall Sall. Les militants de l’Apr de Mermoz et les travailleurs du nettoiement sont également de la partie.



