Opération Zéro déchet : Saint-Louis s’y engage

le Dimanche 18 Août 2019

Le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation aux changements climatiques (PROGEP) a lancé ce week-end, une opération de mise à zéro déchet dans la commune de Gandiol. Cette activité s’inscrivant dans le cadre de la composante, « Projets d’Investissements communautaires » (PIC), sera déroulée dans les cinq autres communes du département.



L’initiative vise à contribuer à l’amélioration durable du cadre de vie dans la commune de Saint-Louis et son agglomération. Et, des structures citoyennes, représentantes de services techniques déconcentrés et des élus de la localité, ont pris part à la mobilisation qui coïncide avec l’appel lancé par le Président Macky Sall, pour un Sénégal propre.



Une semaine de sensibilisation et d’éradications des dépotoirs sauvages dans les localités du Gandiolais, sera déroulée.









Leral

