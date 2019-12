Opération Zéro déchet: un prix du chef de l’Etat pour la propreté lancé en 2020 Un prix du chef de l’Etat pour la propreté sera lancé à partir de 2020. C’est pour encourager les populations à s’approprier l’opération Zéro déchet, initiée par le gouvernement, selon le ministre de l’Urbanisme et de l’Hygiène publique. Abdou Karim Fofana qui s’exprimait sur la RFM et qui a ajouté que le samedi sera également décrété, journée de la propreté, pour davantage impliquer les populations qui sont au cœur du dispositif selon lui.

