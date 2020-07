Opération aide alimentaire: Mansour "rit" des 08 milliards FCfa restants L'aide alimentaire d'urgence octroyée par le gouvernement pour venir en aide aux ménages touchés par la Covid-19, a coûté près de 64 milliards de francs Cfa. L'annonce a été faite, ce mardi, par le ministre du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale, Mansour Faye et son équipe, en conférence de presse.

Selon le Dage du département dirigé par Mansour Faye, 60 milliards 709 millions 699 mille 520 francs Cfa ont été dépensés, à ce jour.



Pour l’acquisition des denrées, le comité de gestion a déboursé 57 milliards 289 millions 289 mille 292 FCfa. L'acheminement des produits vers les différentes localités du pays, a coûté 1 milliard 599 millions 595 mille 586 F CFA.



Mansour Faye a aussi alloué la somme d'un milliard de nos francs à la Der, pour la subvention des ménages vulnérables.



A cela s'ajoute la somme de 820 millions 809 mille 642 F CFA, pour paiements divers.



