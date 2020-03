Opération combinée police et la gendarmerie: 150 personnes arrêtées dans la banlieue

Dans le cadre d’une opération combinée, la police et la gendarmerie mutualisent leurs efforts dans la lutte contre la délinquance. D’après L’As, elles ont effectué, dans la nuit du 6 au 7 mars, une descente musclée dans la banlieue et mis la main sur 150 personnes dont 40 individus pour conduite en état d’ébriété et d’autres pour détention et trafic de drogue. Plus de 500 grammes de chanvre indien et 344 pièces de véhicules ont été saisis et des véhicules immobilisés.



Selon des sources sécuritaires, cette opération du commissariat central de Guédiawaye avec ses services secondaires, en collaboration avec la gendarmerie, a nécessité la mobilisation de 350 agents. Ces derniers ont investi la banlieue dans ses moindres recoins, notamment Thiaroye, Wakhinane-Nimzaat et Malika, y compris Hann Maristes, de 20 h à 6h du matin.



L’opération s’est déroulée sans incident. Les personnes interpellées seront déférées au parquet aujourd’hui.

