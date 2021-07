Opération coup de poing de la police: 188 personnes interpellées aux Parcelles assainies et à Grand-Yoff Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité, les commissariats de police des Parcelles assainies et de Grand-Yoff ont effectué des opérations coup de poing pour mettre hors d’état de nuire les délinquants. La première opération s’est déroulée dans la nuit du samedi au dimanche derniers.

Elle a permis l’interpellation de 142 personnes dont 1 pour détention et trafic de chanvre indien portant sur 500 grammes, 3 individus pour détention de chanvre indien, 1 pour flagrant délit de vol, 3 pour détention d’armes blanches, 1 pour détention de produit cellulosique, 2 pour nécessité d’enquête, 13 filles pour non-inscription au fichier sanitaire et social, 105 individus pour vérification d’identité et 13 pour ivresse publique.



L’opération a permis également la mise en fourrière de 30 motos pour défaut de pièces, 11 véhicules et la saisine de 98 pièces pour diverses infractions.



La seconde opération de sécurisation de ces deux quartiers, dans la nuit du dimanche au lundi derniers, entre 22 heures et 06 h du matin. Le bilan est de 46 interpellations pour divers délits.



Ainsi, 33 individus ont été appréhendés pour vérification d’identité, 5 pour rixe sur la voie publique, 2 pour vol en réunion commis la nuit avec usage d’une moto, 2 pour conduite sans permis de conduire, 1 pour détention aux fins d’usage de chanvre indien, 1 pour refus d’obtempérer, 1 pour destruction de biens appartenant à autrui et 1 pour ivresse publique. L’opération a permis aussi la mise en fourrière de 9 véhicules, 9 motos et la saisine de 59 pièces pour diverses infractions.



