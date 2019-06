Opération de déguerpissement du marché de Ouakam : les commerçants déplorent plusieurs millions de pertes La mairie de Ouakam a entamé une opération de déguerpissement du marché de la localité depuis hier. Des bulldozers ont enlevé plusieurs cantines, des tentes et autres garrottes. Les commerçants qui disent n’avoir été informés que trois jours auparavant par une voiture qui a circulé dans le marché, disent avoir perdu plusieurs dizaines de millions, parce n’ayant pas eu le temps d’enlever leurs marchandises.

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juin 2019 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

Une thèse battue en brèche par le maire de la localité, Samba Bathily Diallo. « Nous avons donné des sommations depuis 2 ans. Une autre sommation a été donnée il y a 4 jours et une voiture a sillonné le village et le marché pour informer tout le monde. On a tardé à avoir la réquisition des forces de l’ordre, c’est pourquoi cette opération a tardé », a réagi le maire de Ouakam sur la RFM.

Et d’ajouter. « Moi, je n’accepte pas de cotisations. Les commerçants sont venus me voir à plusieurs reprises pour me proposer de payer. Je leur ai répondu que je ne prends pas votre argent, car la rue ne vous appartient pas ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos