Opération de désinfection : Kaolack se purifie avant le Gamou Le service d’hygiène a démarré une opération de désinfection et de sensibilisation dans les différents foyers religieux de Kaolack afin de prévenir les maladies darrhéiques et parasitaires à l’occasion du Mawlid prévu le 19 octobre.

‘’Dans le cadre des préparatifs du gamou, nous procédons à des opérations techniques qui consistent à faire les aspirations intra domiciliaires. Nous allons désinfecter et désinsectiser les sites de Médina Baye et toutes les cités religieuses de Kaolack pour réduire de façon très importante tout ce qui est favorable à des maladies diarrhéiques ou parasitaires’’, a fait savoir le chef de la Brigade régionale d’hygiène de Kaolack, le capitaine El Hadji Niass.



‘’Nous allons aussi faire le saupoudrage pour qu’au niveau des artères de la ville de Médina Baye qu’on puisse toucher tous les lieux où il peut y avoir de vecteurs ou de microbes’’, a ajouté le capitaine Niass.



Il a assuré que la mise en œuvre du plan d’action du service d’hygiène de Kaolack pour la couverture du gamou à Kaolack consistait également à faire des activités de communication (des visites à domicile, des entretiens et des causeries au niveau des concessions et des foyers religieux) pour sensibiliser la population sur les risques de maladie.



‘’Aujourd’hui, nous avons mobilisé 34 agents d’hygiène pour prendre en charge cette activité. Tous les foyers religieux de Kaolack sont concernés par notre plan d’action. Nous avons mobilisé de gros moyens logistiques pour faciliter le travail des éléments du service d’hygiène afin de faire ses activités aisément’’, a-t-il précisé.



Le capitaine Niasse a fait savoir qu’un travail de contrôle des denrées alimentaires allait être mené en collaboration avec le service local du commerce à l’occasion du Gamou.

