Opération de maintien de la paix/ Antoine Diome: « Le Sénégal est classé parmi les cinq premiers pays contributeurs de femmes»

La Police nationale du Sénégal recrutait, pour la première fois, en son sein des femmes, il y a 40 ans. Pionnière dans l’intégration des femmes dans les rangs des forces de défense et de sécurité au Sénégal et en Afrique de l’Ouest, la Police nationale a accueilli de fort belle manière la gent féminine.



C’est pourquoi, la Police nationale a organisé, ce jeudi des activités, consacrant les 40 ans de présence des femmes dans la police nationale. Une cérémonie présidée par le ministre de l’Intérieur.



«Les femmes sont présentes dans les 10 directions de la police nationale et ne sont pas en reste quand il s’agit du maintien de la paix. Le Sénégal est classé parmi les cinq premiers pays contributeurs de femmes en cas d’opération de maintien de la paix», a fait savoir Antoine Félix Diome.