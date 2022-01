Opération de sécurisation à Grand-Yoff: Une dizaine de présumés délinquants arrêtés

La Police de Grand-Yoff lutte sans répit contre l’insécurité. Les limiers ont mis hors d’état de nuire une dizaine de présumés délinquants lors d’une opération de sécurisation. Au total, cinq personnes interpellées sont visées pour les chefs de violences et voies de fait.



Il s’agit de M. Dieng, un chauffeur qui a été arrêté par les éléments de la Brigade de recherches pour avoir proféré des injures et violenté un vigile de l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Le chauffeur qui était venu déposer un malade, n’a pas voulu se soumettre aux consignes de sécurité avant de blesser le vigile à l’épaule. Mais il a été maîtrisé par les autres vigiles et livré aux limiers. Le second cas, c’est de la violence à ascendant. L’ivrogne Soulèye D. qui terrorise ses parents, a été arrêté suite à une dénonciation de son père pour violences, menaces, injures à ascendants et ivresse publique manifeste, détaille "L'As".



El. M. Sané est aussi interpellée pour menaces de mort avec arme blanche, violences et voies de fait, détention et usage de chanvre indien. Habitant le quartier Arafat de Grand-Yoff, le mis en cause a blessé le fils de son grand-frère, avant de le menacer de mort.