Opération de sécurisation à Grand-Yoff et aux Parcelles assainies: 142 personnes, dont 13 prostituées, arrêtées

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Juillet 2021

Face à la recrudescence de la délinquance au niveau de la banlieue dakaroise, la Police a entamé des opérations de sécurisation au niveau de plusieurs secteurs.



Ainsi, il a été révélé que 142 individus ont été mis aux arrêts entre Grand-Yoff et les Parcelles Assainies, dans la nuit du samedi au dimanche derniers.



Les éléments des Commissariats ont immobilisé 30 motos et mis en fourrière 11 véhicules.



