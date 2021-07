Opération de sécurisation à Hann: La Gendarmerie interpelle 2 071 individus à la « Cité imbécile» À la « Cité imbécile», un bidonville situé non loin de Hann Village, entre l’autoroute et le chemin de fer, la Gendarmerie a mené des opérations de sécurisation fructueuses, qui ont permis l’interpellation de 2 071 individus.

Des voitures bleues, le long de l’autoroute vers l’échangeur de Hann, jusqu’à la Direction générale de la Sspp «Le Soleil»… L’image est saisissante. En effet, comme il est de coutume depuis un certain temps, la Gendarmerie s’efforce de réduire le champ d’action des malfaiteurs. Et d’après « Le Soleil », samedi dernier, c’est la «Cité imbécile» qui a, une fois de plus, reçu la visite surprise des hommes en bleu.



Un dispositif matériel et humain impressionnant : 422 gendarmes et six chiens, selon les services de communication de la Gendarmerie. Selon le lieutenant-colonel Abdou Mbengue, commandant la Légion Ouest de la Gendarmerie nationale, 28 personnes ont été arrêtées pour infractions à la loi pénale, trois pour recel, neuf pour détention et usage de chanvre indien et 16 pour détention d’armes blanches.



Dans cette opération d’envergure qui a duré plus de quatre tours d’horloge, la Gendarmerie a interpellé 2 071 personnes dont 115 femmes. Elles sont originaires de sept pays dont le Sénégal, a-t-il déclaré à la Brigade de gendarmerie de Hann Maristes, où les personnes arrêtées ont été acheminées.



Poursuivant, le lieutenant-colonel révèle que dans le matériel saisi, il y avait des gourdins, des coupe-coupe, des pieds de biche, des câbles électriques « qui pourraient appartenir au Train express régional (Ter) », même si, dit-il, cette information reste à confirmer.



Par ailleurs, révèle-t-il, dans la cité, il y a des personnes qui n’y habitent pas mais qui ont érigé des blocs de baraques loués à 25.000 FCfa la chambre. « Des locataires sous-louent des espaces à raison de 7.000 et 7.500 FCfa. C’est ce qui occasionne la promiscuité et la précarité dans la cité », ajoute-t-il.



