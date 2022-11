Opération de sécurisation à Touba : La police religieuse interpelle 4 individus avec du chanvre indien

La délinquance, l’insécurité et le grand banditisme dans la capitale du Mouridisme préoccupe au plus haut niveau. Meurtres, agressions, braquages et vols à l’arraché, se sont multipliés ces dernières années dans la ville sainte de Touba.



Ainsi, la police religieuse ” Khudamul Khadim’’ a fait une descente ce dimanche à la gare routière Darou Mousty renommée (Buntou Pikine). Cette opération lui a permis d’interpeller 4 individus.



La police a également saisi du chanvre indien et beaucoup de sachets de tabac. Les hommes de la police religieuse ont remis les mis en cause entre les mains de la police.