Opération de sécurisation à Touba/ Pour diverses infractions: La Police arrête 57 individus

La police a organisé une opération de sécurisation, ce samedi 21 mai de 18 heures à 05 heures du matin. Elle a déployé 6 véhicules, 3 patrouilles et 12 Check points.



57 individus ont été interpellés, dont 55 pour vérification d’identité et 2 pour détention et usage de chanvre indien (3 cornets).



Concernant les infractions routières, les policiers ont mis en fourrière 34 véhicules, 09 motos immobilisées et 214 pièces saisies.