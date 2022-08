Opération de sécurisation à Touba et à Mbacké: 56 individus interpellés, 14 véhicules mis en fourrière et 5 motos immobilisées

La police a déroulé ce mercredi 24 août des séries d’opération de sécurisation entre Touba et Mbacké. L’initiative rentre dans le cadre de la préparation du grand magal de Touba, édition 2022. En plus de 12 Check point, un dispositif de 4 patrouilles a été organisé.



Une opération combinée qui a permis l’arrestation de 56 individus dont 42 pour vérification de carte d’identité, 2 pour usage et détention de chanvre indien, 4 pour vol, 1 pour rébellion et jeux de hasards, 3 pour ivresse publique et manifeste, 4 pour nécessité d’enquête. Ils ont saisi 190 pièces. Aussi, 14 véhicules ont été mis en fourrière et 5 motos immobilisées.



Les policiers ont investi sur les zones Rond-point khaïra, Entrée Mbacké, Ndame Alazar, Sortie Dahra Djolof, Sortie Darou Mousty, Darou Minane 1 Marché Ocass, Guedé, Darou Khoudoss, Keur Niang Ndame, Darou Marnane, Guy Mbinde Dianatoul Mahwa, Darou Tanzil, Rail Ba, Gar Bou Makk, Sekhaw ga, Bountou Pikine, Keur Kab Sekhaw Ga, Darou Salam, Diago ga, Senthiane Ya et Cinéma.



