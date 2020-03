Opération de sécurisation en banlieue: 40 personnes arrêtées pour "conduite en état d’ivresse" 40 individus ont été arrêtés en banlieue au cours d’une opération de sécurisation, dans la nuit de vendredi à samedi, selon la police de Guédiawaye, pour conduite en état d’ivresse, rapporte "L’Observateur". Les contrôles ont eu lieu au Rond-Point Cambarène, au croisement Labatt Fall et aux abords du Technopole de Pikine. Leur état d’ébriété était si manifeste pour la plupart, qu’ils n’ont même pas eu besoin d'être soumis à l'alcootests, souligne une source policière au journal. Au total, 150 personnes ont été interpellées pour diverses infractions, allant de la détention et l’usage de drogue au racolage ou à la prostitution sans détention de carnet sanitaire.

